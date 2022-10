Debast bevestigt wat nieuwe coach wil teweeg brengen: "Het deed deugd om de bal te laten rondgaan"

Anderlecht-jeugdspelers hebben nooit iets anders gekend: combinatievoetbal over de grond. Felice Mazzu wou daar nog iets anders aan toevoegen, maar dat lag hen duidelijk niet. Robin Veldman is dan weer een Ajax-adept en houdt van dat soort voetbal.

Dat is er ook aan te zien. Na de 2-0 begon Anderlecht steeds meer met de lange bal te spelen, maar de vermaning richting Hoedt en co kwam er snel. "Het doet deugd om de drie punten te pakken en het deed nog meer deugd om de bal te laten rondgaan. We zijn aan het groeien, dat voel ik ook op training", sprak de verdediger, die steeds meer initiatief begint te nemen.

Het zal zo ook moeten gebeuren om uit de malaise te komen. "Het is sowieso leuk om de supporters nog eens iets te geven om te vieren. Dat willen ze ook zien: een bal die snel rondgaat. Die vele doelpunten die we slikken op stilstaande fases moeten er wel uit. We moeten geconcentreerder blijven."