Mist Verschaeren belangrijke weken bij Anderlecht? Knie baart paars-wit toch zorgen

Anderlecht wacht de resultaten van Yari Verschaeren van vandaag toch met een bang hartje af. De nummer 10 heeft last aan de knie en mogelijk is hij langer uit dan eerst verwacht.

Verschaeren voelde vrijdag al iets en dat werd zaterdag enkel erger. Uit voorzorg werd hij niet opgenomen in de selectie voor de match tegen Eupen en vandaag volgen er bijkomende onderzoeken. Mogelijk is hij de komende weken dus niet beschikbaar en dat zou wel ambetant zijn voor paars-wit. Tegen FCSB toonde hij dat zijn vorm stijgende is.

Anderlecht speelt nog belangrijke matchen tegen Silkeborg, Antwerp, Lierse en Genk. Stuk voor stuk bepalend voor de rest van het seizoen. “Hij ondervond last van zijn knie en we willen de blessure vooral niet erger maken”, zei Veldman gisteren. “Daarom speelde hij niet. Of hij er in Silkeborg wel zal bij zijn weet ik nog niet, er moeten nog een aantal onderzoeken gebeuren.”