Veldman positief na eerste winst als hoofdcoach, maar ziet werkpunten: "We mogen niet op zoek gaan naar die 'gouden' bal'"

Je kan lang discussiëren over wat er fout liep bij Anderlecht, maar in de situatie die ze zitten is enkel het resultaat van belang: 4-2. En daarnaast creëerden ze meer kansen dan in eender welke andere match dit seizoen. Robin Veldman was dan ook de man met halfvolle glas.

Toch wou hij even terugkomen op wat er fout liep na die eerste 25 minuten die heel goed waren. "Wij mogen niet denken dat het makkelijk wordt", analyseerde hij. "We moeten de concentratie blijven behouden. We hadden ook op 3-0 moeten staan na die grote kans voor Fabio (Silva). Maar dan gaan we op zoek naar die 'gouden bal', we wilden ons balbezit veel te snel benutten met een lange bal of een dieptepass. We moesten dan telkens heel grote afstanden overbruggen, waardoor het fysiek moeilijk werd."

Veldman wil combinatievoetbal zien en flankveranderingen. In tegenstelling tot Felice Mazzu wil hij zo weinig mogelijk de lange bal zien. "We moeten ons tempo opleggen en controle hebben. We moeten de tegenstand tot keuzes dwingen, maar dat vereist veel nauwkeurigheid en geduldig voetbal. Op momenten dat het goed gaat, moeten we geconcentreerd blijven op het waarom het zo goed gaat. Ik heb inderdaad veel tot rust aangemaand. We wilden vrije trappen te snel nemen of de cross te vlug hanteren. Wij moeten rust bewaren aan de bal."

Die stilstaande fases? Ik vind het ook heel bijzonder dat die tweede er rechtstreeks ingaat

Nog een pijnlijke vaststelling: Anderlecht incasseerde weer op twee stilstaande fases. "Klopt. Dat gaan we heel erg bekijken. Het gaat een stuk over verantwoordelijkheid nemen en een stuk over mentaliteit. Ik zeg het al langer: als je als eerste bereid bent om contact te maken met de bal, kan je er al veel gevaar uithalen. En ik vind het ook heel bijzonder dat die tweede er rechtstreeks ingaat."

Verschaeren ontbrak, maar Anouar Ait El Hadj werd heropgevist en Théo Leoni mocht zijn debuut maken. "Yari had een fysiek ongemak en we wilden geen risico met hem nemen. Anouar is een talent, maar hij heeft verschillende wedstrijden half ziek gespeeld bij de Futures. Als we hem in zulke fases kunnen brengen en hij scoort dan ook nog, dan beloont hij zichzelf voor zijn harde werk. Hij is ook gewoon goed ingevallen."

"En Théo... Hij is gewoon comfortabel aan de bal. Hij is een boegbeeld van het beloftenelftal. Als je het daar goed doet en klaar bent voor de volgende stap moet je die jongens hun kans geven. Zeker nu Arnstad geschorst is. Wij moeten goed kijken hoe we de fysieke load de volgende weken verspreiden."