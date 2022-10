Zit Antwerp in een vormdip?

Royal Antwerp FC kende zijn beste seizoensstart met 27 op 27 maar sindsdien sputtert de motor.

Negen overwinningen op rij voor 'The Great Old' zorgde voor een knap parcours van 27 op 27, sindsdien pakten de Antwerpenaren maar een povere 6 op 18. Antwerp zag KRC Genk al de leiding overnemen en Club Brugge en Union naderen tot op één puntje. Zondag nemen 'The Reds' het op tegen RSC Anderlecht dat gisteren met 4-2 van Eupen won maar ook niet het beste voetbal vertoond. De uitgelezen kans om hun vormdip om te keren? De week nadien moet het wel op bezoek bij landskampioen Club Brugge.