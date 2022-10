Westerlo laat zich op counter ringeloren door STVV, dat opschuift naar veiliger oorden

STVV heeft een belangrijke zege behaald op bezoek bij Westerlo. De Truienaars kwamen 0-2 voor dankzij Gianni Bruno, maar in de tweede helft scoorde ook De Cuyper twee keer. De koude douche voor Westerlo kwam er na zijn penaltydoelpunt, want Hayashi scoorde meteen tegen (na een VAR-check).

Bernd Hollerbach paste zijn ploeg en zette Bruno, Koita, Schmidt en Brüls in de ploeg. Jonas De Roeck paste niet aan ondanks de 6-1 tegen Genk van vorige week. Maar na tien minuten moest hij Nacer Chadli al naar de kant halen, want de middenvelder liep een liesblessure op. Westerlo nam wel het initiatief, maar geraakte niet door de organisatie van de bezoekers.

Bruno met vijf en zes

Die speculeerden op de counter en dat had succes. Leistner verzond een heel lange vrije trap en Bocat zette die in één tijd voor. Bruno bedankte zijn coach met een intikker. De Kemphanen bleven beuken op de verdediging van STVV, maar zonder succes. Schmidt haalde met gemak alle voorzetten eruit. En bij een volgende uitbraak van STVV kregen de Limburgers een penalty.

© photonews

Redelijk duidelijk ook, want Perdichizzi haalde Hayashi neer. Bruno zette zich achter de bal en scoorde zijn tweede van de avond. Westerlo kwam heel wat beter uit de kleedkamer, uiteraard na een teleurgestelde speech van hun trainer. Maar het loonde. De Cuyper werd na een kwartier vergeten aan de tweede paal en duwde de knappe voorzet van Reynolds in doel. Drie minuten later had het zelfs 2-2 moeten staan, maar Akbunar miste oog in oog met Schmidt.

Westerlo leek elk moment de gelijkmaker te kunnen maken, want ze waren doorlopend in de aanval. Maar Schmidt en telkens een andere STVV-verdediger lagen dwars. Tot de VAR bij een poging van Akbunar zag dat er een fout gemaakt werd op de Turkse middenvelder en Jasper Vergoote moest de penalty toekennen. De Cuyper deed dat feilloos met eveneens zijn tweede.

Al kregen ze meteen een koude douche, want Hayashi scoorde in de rebound de 2-3 na een schot van Kagawa. De lijnrechter vlagde, maar de VAR gaf uitsluitsel en het was geen buitenspel. Een geldige goal dus. Westerlo had het moeilijk met de snelle acties van STVV. En dus trok STVV met drie punten op zak terug naar Stayen.