STVV schuift op naar 9de plek en Hollerbach ziet kloof met 16de weer groter worden: "Zo snel mogelijk 40 punten halen"

Bernd Hollerbach moest in Westerlo Al-Dakhil, Bauer en Konaté missen. Drie vaste waarden in zijn elftal, maar dat hij met de vervangers in de ploeg de drie punten kon meepakken in Het Kuipje deed enorm veel plezier. Een belangrijke driepunter ook, om voor het WK op een veilige plaats te staan.

"Winnen in Westerlo zonder drie basisspelers is geen makkelijke taak", begon Hollerbach gisteren. "Ik zette zes offensieve spelers, maar die jongens hebben allemaal ook hun taken gedaan in verdedigend opzicht. En onze efficiëntie stond op punt. Normaal zijn wij bij 0-2 wel in staat die voorsprong te verdedigen, maar door een positionele fout (De Cuyper werd helemaal vergeten door Koita, nvdr.) kregen we het nog heel moeilijk. Gelukkig kwam die 2-3 er nog."

Voor STVV betekent het dat ze opschuiven naar de negende plaats in de linkerkolom. "De voorsprong op de zestiende is weer wat groter geworden. Voor de meeste ploegen is dit een zwaar seizoen gezien die drie dalers. We moeten daarom zo snel mogelijk aan 40 punten geraken. We mogen hier dus niet te lang van genieten, want volgende week wacht Seraing al en dat is weer een belangrijke match."