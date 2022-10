De Roeck tevreden over reactie, maar... "Dit voelt aan als een zware afstraffing"

Jonas De Roeck verloor nu twee keer op rij met Westerlo. Vorige week tegen Genk was dat natuurlijk te plaatsen, maar tegen STVV thuis kwam wel zwaar aan.

De Roeck kon de reactie van zijn ploeg wel smaken nadat ze 0-2 achter stonden bij de rust. "Het is nooit leuk om thuis te verliezen, maar ik zou het erger vinden als we hadden verloren met slecht spel. We hebben geprobeerd te voetballen en de vrije man te zoeken", aldus De Roeck.

Maar STVV ging uit van zijn eigen sterkte: achteraan alles dicht houden en proberen op de counter te spelen. "We spelen tegen een ploeg die met een laag blok speelde. Tegen STVV scoren is heel moeilijk, dat is gewoon zo. Zij waren heel efficiënt en leep, want ik denk niet dat we echt veel hebben weggegeven. Dit voelt als een zware afstraffing."