De Cuyper ziet dat Westerlo zichzelf vergat te belonen voor tweede helft: "Maar zo tegen Union en we hebben opnieuw een probleem"

Voor het eerst scoorde Maxime De Cuyper twee keer in één match. De jongeling van Westerlo bracht zijn ploeg helemaal langszij, maar een minuutje later scoorde Hayashi de winnende treffer na een VAR-tussenkomst. Zwaar balen voor de huurling van Club Brugge.

De Cuyper en co zetten na de rust een inhaalrace in om de 0-2 van het bord te halen en dat lukte ook. "Als je daar zoveel energie in steekt en je verliest uiteindelijk nog, is dat toch heel pijnlijk. We kennen dit scenario. In Charleroi was het in ons voordeel en nu verliezen we. Je kan wel niet zeggen dat dit een verdiende nederlaag is, maar dat is voetbal."

In de tweede helft was het inderdaad goed, maar in de eerste konden de Kemphanen amper een kans afdwingen. "We speelden te traag. STVV stond in een goed blok en we geraakten er niet door. De tweede helft was veel beter, maar we hebben onszelf niet beloond. Elke kans die we zo laten liggen is een gemiste kans. Volgende week gaan we er weer vol voor tegen Union, maar dan zal het defensief beter moeten. Want anders hebben we weer een probleem. Dat is een werkpunt dat we kennen. We scoren vlot, maar we krijgen er te veel binnen. Daar wordt hard aan gewerkt op training."