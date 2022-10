Man van de wedstrijd Hervé Koffi was meteen beslissend op zijn terugkeer

De doelman van Charleroi speelde erg sterk gisteren en werd niet gepasseerd, al kon hij ook rekenen op de steun van het doelhout.

Afgelopen weken op de bank en in de tribunes maar gisteren maakte de doelman uit Burkina Faso zijn terugkeer onder de lat. Dat hij beslissend was is het minste wat we kunnen zeggen over de doelman die vooral in de eerste helft sterk uitpakte met saves op kansen van Stengs en Gerkens. In de slotseconden van de wedstrijd leek hij verslagen maar werd hij gered door het doelhout. "We hebben nogal wat wedstrijden gehad zonder overwinning, dus het is leuk om nog eens te winnen, vooral thuis. En tegen zo'n tegenstander is het een hele opluchting. Ik was al een aantal weken geblesseerd en dat viel me zwaar. We incasseerden veel doelpunten de laatste tijd, maar vanavond is het een schone lei voor ons".