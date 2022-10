Van Bommel ziet weerkerend probleem bij Antwerp: "De laatste weken is het allemaal net niet"

Antwerp pakte na de 27 op 27 slechts zes punten uit de laatste zes wedstrijden. Ook op Charleroi ging het de boot in en dat had het vooral aan zijn efficiëntie te wijten. Dat zag ook Mark van Bommel.

Antwerp kwam niet tot scoren. Zelfs de ultieme gelijkmaker zag Janssen op de deklat uiteen spatten. “We hebben slechts een moment de controle over de wedstrijd verloren en dat was bij het tegendoelpunt. Verder domineren we de match volledig. We hadden heel goede kansen en die moesten we gewoon afmaken", aldus Van Bommel.

Een weerkerend probleem. "Dat was trouwens het geval in bijna alle wedstrijden die we tot nu toe verloren. De laatste weken is het allemaal net niet en dat is zonde. Langs de andere kant moet ik ook zeggen dat we tot nu toe nog nergens zijn weggespeeld. Het heeft ook een klein beetje met geluk te maken."