Essevee krijgt (met dank aan VAR en Perica) deksel op de neus tegen bleek Standard

Zulte Waregem stond laatste na veertien speeldagen, Standard was na een knappe zege tegen Anderlecht opgerukt naar plek vijf in de stand. Zou het voor spektakel zorgen aan de Gaverbeek?

Zinho Gano had de voorbije drie wedstrijden mogen invallen bij Zulte Waregem en daarin had hij twee doelpunten weten te maken. Genoeg reden voor Mbaye Leye om hem tegen Standard aan de aftrap te brengen.

Gemiste kansen

Ook Sissako kreeg een basisplaats, waardoor Offor en Tsouka naar de bank verhuisden. Voor Leye was het een duel tegen zijn ex-ploeg, al wilde hij vooral gewoon punten pakken. Ronny Deila van zijn kant koos ook voor twee nieuwe namen: Alzate en Melegoni kwamen erin ten gunste van Canak (bank) en Fossey (afwezig).

Essevee trok meteen ten strijde en had in de eerste helft de betere kansen tegen een erg bleek acterend Standard. Fadera had na drie minuten altijd moeten scoren, maar miste oog in oog met Bodart en vergat zo de fout van Bokadi af te straffen.

Ook Zinho Gano had altijd moeten scoren, maar trapte van dichtbij over. Ciranni kwam dan weer ook Bodart tegen op zijn weg en zo gingen we rusten met 0-0 - daar mocht vooral de thuisploeg over morren. Ronny Deila koos bij de rust voor een dubbele wissel: Canak en Perica kwamen erin.

Deksel op de neus

Toch was het opnieuw Gano die de eerste kans kreeg, maar hij vergat het opnieuw af te werken. Daarna kwamen de bezoekers iets beter in de wedstrijd, maar echt veel indruk maakten ze zeker niet in de Elindus Arena.

Toch zouden ze op voorsprong komen, want een kwartier voor tijd ging de bal op de stip op aangeven van de VAR na een contact tussen Bostyn en Bokadi. Dussenne aarzelde niet en schoof de 0-1 tegen de touwen.

Mbaye Leye zette daarna alles op alles met wat aanvallende wissels, maar kreeg snel het deksel op de neus. Raskin vond de lat op zijn weg, de rebound was voor Perica en 0-2, wedstrijd gespeeld. Essevee blijft zo in de hoek waar de klappen vallen zitten en is ook na speeldag 15 laatste in de stand, in de slotfase moest het de kelk nog tot op de bodem ledigen: Tsouka werd uitgesloten, na een lange dribbel van Raskin werd het zelfs nog 0-3.