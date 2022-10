Coach Leye en doelman Bostyn over bepalende fase in #ZWASTA: "Zouden beter met de VAR stoppen" en "Dit kan niet"

Zulte Waregem ging in eigen huis onderuit tegen Standard met 0-3. Achteraf werd er over een fase gesproken.

Een kwartier voor tijd ging de bal op de stip, op aangeven van de VAR na een contact tussen Bokadi en Bostyn. "Voor mij is het zeker geen strafschop", aldus Bostyn.

"Hij loopt tegen mij. Ja, er is natuurlijk wat contact. En als je het gaat versnellen of vertraging kan je altijd iets zien op beelden. Maar hij zocht mij op, ik bleef staan. Ach, de VAR, ze mogen er misschien mee stoppen. Tegen Oostende komt er geen strafschop, nu wel ..."

© photonews

Een soortgelijk verhaal bij coach Mbaye Leye: "Neen, de VAR mag hier niet tussenkomen. Een clear error is dit niet."

"Daardoor verliezen we een punt, want Standard bracht ons niet in de problemen. De VAR blijft maar tussenkomen op de verkeerde manieren."