Alweer geen efficiëntie bij Essevee: "Nu in de spiegel kijken" en "6 op 6 tegen Mechelen en Eupen"

Zulte Waregem staat ook na vijftien speeldagen nog steeds laatste in de Jupiler Pro League. Er zijn nog twee wedstrijden in de heenronde en dan is er een WK-break.

"We hadden in de eerste helft 2-0 kunnen en moeten voorstaan", beseft Mbaye Leye dat er ook tegen Standard grote kansen werden gemist. "Iedereen is ontgoocheld, maar efficiëntie is een zaak waar we het elke week over hebben."

"We blijven kansen ontwikkelen, dat is een goede zaak. Maar we moeten ze ook gewoon afwerken. We hebben nu nog twee competitiewedstrijden (in Mechelen en thuis tegen Eupen) voor de break. Wat we daarin willen? Een voetballer of een coach wil altijd winnen, dus we willen 6 op 6 pakken."

Moeten in de spiegel kijken

Een gevoel dat ook leeft bij een alweer hard werkende Jelle Vossen: "Als we zo'n kansen niet afmaken in onze situatie, dan weet je dat het moeilijk wordt."

"We moeten in de spiegel kijken en beseffen dat we met zo'n kansen veel beter moeten doen", is de aanvaller van Essevee kritisch.