Er valt Leye iets op nederlaag tegen Standard: "Volgende week een ref uit Mechelen tegen Malinwa?"

Na de nederlaag in Oostende was er nu een nederlaag in eigen huis tegen Standard. En coach Mbaye Leye was daarmee niet tevreden achteraf.

Ook over de arbitrage werd heel wat verteld door de spelers en coach van Zulte Waregem na de 0-3 tegen Standard. "Neen, dit was geen strafschop", klonk het onder meer (lees het HIER nog eens helemaal na voor de volledigheid.) Arbitrage Mbaye Leye ging achteraf zelfs nog een beetje verder. "Vorige week speelden we in Oostende met Boterberg, een ref uit Oostende." "Deze week was het Lardot, een Luikenaar tegen Standard Luik. Heeft de Pro League een ref uit Mechelen voor volgende week? Daar zouden ze misschien toch eens mogen naar kijken om geen matchen te fluiten uit de stad waarvan je komt."