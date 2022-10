De Laet over tegendoelpunt: "Het begint bij mij, maar ik verlies de bal op 70 meter van de goal hé!"

Antwerp incasseerde één doelpunt tegen Charleroi en kon er zelf geen maken. Dan is het rekensommetje snel gemaakt. Ritchie De Laet beseft dat het allemaal beter moet na de magere zes op 18.

De Laet lag aan de basis van het tegendoelpunt, maar achter hem hadden er nog veel boter op het hoofd. "Ik moet daar beter doen, het begint inderdaad bij mij. Maar ik verlies de bal op zeventig meter van doel hé. Daarna krijgen ze vrije doorgang, mogen ze de bal afleggen en mag er iemand vrij binnentrappen. Als we op voorsprong hadden gekomen, winnen we altijd. Maar dat is ook het grote verschil met die winstreeks: we zijn een stuk minder efficiënt. Nu is die blijkbaar weg."

Intussen heeft Antwerp zeven punten achterstand op Genk opgelopen na die magere reeks. "Niet goed hé. Nu staat er druk op de ketel voor de komende twee wedstrijden. Volgende week thuis tegen Anderlecht is het al van moeten."