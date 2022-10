Club Brugge wint na penaltyfestijn en offday van Boyata alsnog met 4-2 van KV Oostende

Van een knotsgekke wedstrijd gesproken, drie penalty's en een owngoal op Jan Breydel. Gemakkelijk werd het niet voor Club Brugge, maar de landskampioen trok alsnog de overwinning tegen KVO over de streep.

In een rustig wedstrijdbegin was het vooral Club dat in balbezit kwam. Oostende zette een goed blok waardoor de landskampioen het lastig had met openingen te vinden. Na tien minuten was er dan toch die kans, één die altijd de score had moeten openen. Phillips keerde een schot van Jutglà maar duwde de bal in de voeten van de meegelopen Nielsen, De Deen verslikte zich en trapte de bal naast het lege doel.

Na een halfuur matige pot voetbal was daar dan toch plots Hans Vanaken. De Brugse kapitein mocht zijn avondwandeling in de verdediging van Oostende maken en plaatste de bal simpel in de korte hoek. Hornby kon de bordjes al snel gelijk hangen maar zag zijn kopbal lekker gesaved worden door Mignolet. Nog geen vijf minuten later verstuurde Vanaken een diepe pass richting Jutglà die de bal na tussenkomst van Capon heerlijk op de slof pakte en de 2-0 tegen de touwen schoot. Rusten geblazen met een Brugse voorsprong.

Al vroeg in de tweede helft kon Club de wedstrijd écht in een plooi leggen. Nusa ging na een duwfout neer in de zestien, scheidsrechter Staessens aarzelde even maar wees dan toch naar de stip. Geen Vanaken of Lang deze keer achter de bal, het was topschutter Jutglà die zijn cijfers wou opkrikken maar ook de Catalaan miste zijn elfmeter. Drie gemiste penalty's op vier dagen tijd, zit Club met een penaltyprobleem?

Club leek de wedstrijd dood te gaan maken maar Boyata maakte het toch nog spannend. De Rode Duivel leverde een ziekenhuisbal af bij Hornby die de aansluitingstreffer voorbij Mignolet schoof. Nog geen drie minuten later maaide de verdediger McGeehan onderuit in het strafschopgebied, na het bekijken van de beelden oordeelde Staessens een penalty. Hornby zette in tegenstelling tot Jutglà de elfmeter wel om.

Alsof het allemaal nog niet gekker kon kreeg Club een kwartier voor het einde een nieuwe strafschop. Tanghe raakte de bal met de hand in de zestien en zag hoe de scheidsrechter voor de derde keer deze wedstrijd naar de stip wees. Deze keer mocht Nielsen het proberen. Alsof het in de sterren geschreven stond miste ook Nielsen de strafschop, gelukkig voor hem was hij in de rebound wel snel genoeg om de bal alsnog in doel te trappen. Club wou nadien zo snel mogelijk opnieuw prikken en dat lukte ook, Lang devieerde een bal tegen Katelaris die de bal ongelukkig in eigen doel werkte. 4-2 eindstand voor Club Brugge na een knotsgekke partij.