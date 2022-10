Kamal Sowah: "Misschien neem ik de volgende strafschop, wie weet"

Sowah won gisterenavond met Club Brugge van KV Oostende: "Deze wedstrijd pusht ons om een resultaat in Leverkusen neer te zetten"

Sowah is blij met de drie punten en focust zich volledig om de Champions League wedstrijd van dinsdag in Duitsland: "Het voelt goed om alsnog de drie punten thuis te houden. Ik ben blij met de manier waarop we teruggevochten hebben na die 2-2. Het was niet gemakkelijk om gefocust te blijven maar het is ons toch gelukt. De overwinning pusht ons om een resultaat in Leverkusen neer te zetten. We weten dat het daar niet gemakkelijk zal worden maar het is voor ons belangrijk om ons daar te bewijzen."

Nielsen leek tijdens de wedstrijd de strafschop aan Sowah te geven maar uiteindelijk trapte de Deen zelf: "Ik wou de penalty vandaag graag nemen maar uiteindelijk nam Casper (Nielsen) hem. Misschien de volgende keer, ik geef niet op (lacht).