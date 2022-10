Hornby beseft het kwaliteitsverschil met Club Brugge: "Het is en blijft een heel sterk team"

Fraser Hornby kon ondanks twee doelpunten geen resultaat boeken bij Club Brugge: "Slikken doelpunten door onze eigen fouten"

Twee doelpunten voor Fraser Hornby volstonden niet om een resultaat neer te zetten bij de landskampioen: "We wisten op voorhand dat het hier niet gemakkelijk zou worden, Club is en blijft een heel sterk team. We wilden het hen moeilijk maken en weinig kansen weggeven, in het eerste deel van de wedstrijd is dat ons ook goed gelukt. Dan slikken we twee doelpunten op nog geen vijf minuten door onze eigen fouten. Na rust moesten we terugvechten en dat is ons behoorlijk gelukt, maar na de 2-2 hebben ze hun kwaliteiten getoond. De mentaliteit zat vandaag goed, dat nemen we mee naar de wedstrijd tegen KV Kortrijk."