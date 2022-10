Meijer maakt zich geen zorgen over de defensie van Club: "We hebben al vaak bewezen dat we sterk staan achterin"

Het werd even spannend gisteren in het Jan Breydelstadion door twee doelpunten te incasseren maar Club pakte dan uiteindelijk toch de drie punten tegen KV Oostende. Bjorn Meijer kent de kwaliteiten van zijn verdedigende collega's.

Een matige eerste helft werd dan toch beloond met twee doelpunten: "Het begin verliep heel moeizaam voor ons, dan ben je blij dat je zo'n voetballer als Hans Vanaken in je team hebt rondlopen die het spel kan openbreken met een doelpunt. We maken het onszelf nog moeilijk in de tweede helft maar kunnen uiteindelijk toch de drie punten thuishouden."

Volgens Meijer is er geen reden om zich zorgen te maken over de defensie bij Club Brugge: "Boyata weet zelf ook dat hij in de fout is gegaan. Dat is niet lekker voor hem, maar hij heeft genoeg ervaring om daar mee om te gaan en dat bewees hij ook tijdens de wedstrijd. We slikken nu zes doelpunten op twee wedstrijden maar op defensief vlak is er zeker geen probleem, we hebben al bewezen dat we sterk staan achterin."

Ook Meijer had het nog even over het penaltyprobleem bij Club: "Het lijkt alsof er een soort van vloek op onze penalty's zit, nochtans kent iedereen onze kwaliteiten. Nu vier keer op rij en in het begin van de competitie ook al, ik zou niet weten hoe het komt."