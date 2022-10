Hoefkens' analyse na een moeizame wedstrijd: "Onszelf in de voet geschoten maar blij met de reactie van de groep."

Het was geen gemakkelijke avond voor Club Brugge, maar de drie punten zijn een feit. In een knotsgekke partij tegen KVO werd het 4-2.

Hoefkens was al bij al tevreden met de drie punten van Club vandaag maar beseft dat het niet van een leien dakje verliep: "De eerste helft was heel moeizaam begonnen. We krijgen dan enkele kansjes en maken alsnog twee doelpunten. We trokken met een goed gevoel de kleedkamers in. De tweede helft begonnen we beter, we dwongen meer kansen af maar dan schieten we onszelf twee maal in de eigen voet. Foutjes kunnen nu eenmaal gebeuren. We hebben teruggevochten op de manier die ik wou zien. Ik ben erg trots op de manier waarop mijn groep heeft gereageerd. We hebben de kwaliteit behouden ook al zat de vermoeidheid in de benen. "

Hoefkens verklaarde het penaltyprobleem bij Club: Hoe meer penalty's we missen, hoe meer druk er op de volgende nemer komt. We gaan erop trainen, druk opleggen en dan moeten mijn spelers gewoon hun verantwoordelijkheid nemen.