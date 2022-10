KV Kortrijk en Cercle Brugge houden elkaar in evenwicht na energieke pot voetbal

Geen winnaar in het duel tussen KV Kortrijk en Cercle Brugge. Het West-Vlaams onderonsje was een aangename wedstrijd maar eindigde in een 1-1 gelijkspel. Kortrijk schuift daardoor wel een plaatsje op in het klassement maar blijft in de degradatiezone staan.