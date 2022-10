Custovic blijft kritisch voor doelpuntenmaker: "Hij moet andere oplossingen zien"

Custovic heeft nog niet veel kunnen vieren als trainer van KV Kortrijk. Even tegen Cercle Brugge toen Messaoudi de 1-1 maakte maar achteraf had de Bosniër toch liever de drie punten thuis gehouden.

Na een sterk openingskwartier kwam Cercle Brugge verdiend op voorsprong in het Guldensporenstadion. "Ze zetten ons constant onder druk, in de eerste tien minuten resulteerde dat in een doelpunt", geeft de trainer van KV Kortrijk toe bij Eleven.

"In de tweede helft ging het beter en wonnen we meer duels. We maken ook nog de gelijkmaker tien minuten voor tijd en dat is goed maar in onze situatie had ik liever de drie punten gehad."

In het slot gaven beide ploegen veel ruimte weg in de rug en ook Kortrijk kreeg nog enkele goede omschakelopportuniteiten .Een heel actieve rol was daar weggelegd voor invaller en doelpuntenmaker Messaoudi, die niet altijd voor de beste oplossing koos. "Messaoudi heeft veel snelheid en kracht maar soms moet hij andere oplossingen gezien. Toch ben ik blij voor hem dat hij gescoord heeft", aldus Custovic.

Met volgende week een verplaatsing naar Oostende in het verschiet volgt er een belangrijke week voor KV Kortrijk en Custovic. Vorige week won KVO nog een degradatietopper tegen Zulte Waregem, nu wachten ze op de komst van De Kerels.