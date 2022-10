Ondanks lange voorsprong en betere kansen baalt Cercle Brugge niet na gelijkspel tegen KVK: "Van teleurstelling geen sprake"

Geen 15/18voor Cercle Brugge onder coach Muslic. Uitgerekend staartploeg Kortrijk zorgde ervoor dat Cercle Brugge met een punt huiswaarts moest keren.

Cercle begon als beste ploeg aan de partij in het Guldensporenstadion en zag dat overwicht ook snel beloond met een doelpunt van Popovich. Daarna bleven de beste kansen voor de bezoekers maar een veilige 0-2 voorsprong zat er niet in. Dat zag de Bosnische trainer van Cercle ook.

"We begonnen zeer dominant en hadden de wedstrijd dood kunnen maken met de 0-2", klinkt het achteraf bij Eleven. "Uiteindelijk kon Kortrijk gelijkmaken en op het einde hadden we nog wel een kans met Denkey maar een punt is voor beide ploegen wel verdiend", aldus Muslic.

Ondanks het billijke gelijkspel, was het toch een zeer energieke wedstrijd in Kortrijk met nog meer kansen in het laatste kwartier waardoor de kansen langs beide kanten regelmatig uit de lucht vielen. "Kortrijk nam toen veel risico's door drie man voorin te houden. Spijtig genoeg namen we regelmatig de foute beslissing. Dat kan beter in de toekomst maar ik ben zeker niet teleurgesteld", besluit Muslic.