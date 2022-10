Nog wat steviger leider: Vrancken boekt met Genk ondanks numerieke minderheid ook zege tegen vorige ploeg

Dit had Genk-trainer Wouter Vrancken zeker omcirkeld: de ontmoeting met zijn vorige ploeg. Ondanks een numerieke minderheid in de laatste 25 minuten boekte Genk al zijn dertiende zege van het seizoen. Het staat voorlopig zeven punten los.

Omdat niet alle meegereisde KV Mechelen-supporters tijdig in Genk geraakten, begon de opener van deze vijftiende speeldag tien minuten later dan voorzien. Met een ongewijzigd elftal dat Wouter Vrancken tegen zijn vorige ploeg de wei in stuurde. Zijn collega en voormalige assistent Steven Defour wijzigde wel op vier plaatsen, deels uit noodzaak.

Het duurde niet lang of ze konden bij Genk voor de zoveelste keer dit seizoen juichen. Na een één-tweetje met El Khannouss legde Muñoz het leer weg in de verste hoek (1-0). Het begin van een gemakkelijke eerste helft voor de leider? Allerminst, want die voetbalde na dat openingsdoelpunt aan een laag tempo en zag de bezoekers ook snel langszij komen.

Schoofs maakte met een mooie beweging bal vrij en trapte vervolgens de 1-1 heerlijk links boven in doel. De Mechelse dreiging bleef niet tot dat doelpunt beperkt. Na wegglijden van McKenzie kon Walsh plots alleen naar doel. Vandevoordt verhinderde dat de rechtsachter Mechelen op voorsprong kon brengen. Aan de overkant zette Hrošovský met een botsend schot Coucke eens aan het werk.

Meer felheid en druk naar voren vanwege Genk na de pauze en dat had opnieuw snel rendement. Paintsil sneed langs zijn flank de Mechelse zestien binnen. Zijn voorzet was strak. De KV-defensie haalde wel nog weg, maar pas nadat Arteaga de 2-1 voorbij de doellijn had gewerkt.

De vraag was of Malinwa nog een keer kon terugslaan. Dat mocht het dan proberen met een man meer te doen, want El Khannouss pakte tweemaal geel in vijf minuten. Zijn tweede geel kwam er voor protest. Ook Vrancken werd op de bon gezwierd, wat overigens eerder in de partij ook al met Defour gebeurd was. Kaartenpakkende coaches.

De geelroden zetten met een man meer echt nog wel aan voor een offensief, maar speelde de thuisploeg geen enkele keer nog uit verband. Aan de overzijde vergaten Paintsil, Samatta en Trésor het in één fase af te maken. In de extra tijd deed Paintsil dan wel de boeken toe met de 3-1. Genk zeven punten los aan kop: het kan nu afwachten wat de concurrenten dit weekend doen. Begaan die wél een misstap?