Genk-kapitein Bryan Heynen blijft bescheiden ondanks 24 op 24: "Top vier is de doelstelling"

Tegen KV Mechelen boekte Racing Genk zijn achtste overwinning op rij.

Racing Genk won met 3-1 van KV Mechelen en blijft zo de concurrentie onder druk zetten in het klassement. Genk moest ook een halfuur met tien spelen na een tweede gele kaart voor El Khannouss na protesteren bij de scheidsrechter.

Aanvoerder Bryan Heynen gaf toe dat het niet soepel liep. "Het was een moeilijke avond voor ons. We zeiden in de rust dat we te weinig energie toonden en herpakten ons wel nadien."

"Die rode kaart is wat ongelukkig, maar uiteindelijk winnen we deze wedstrijd wel verdiend." Ondanks een ruime voorsprong in het klassement blijft Genk bescheiden: de top 4 is nog altijd de doelstelling. "We bekijken wedstrijd per wedstrijd."