Vrancken kritisch voor El Khannouss én ref maar klopte KVM toch: "Vier mooie jaren, dat veeg je niet zomaar uit"

Het is niet langer 'zijn KVM', zoals dat de vorige jaren bekend stond. Wouter Vrancken heeft zijn ex-team geklopt, ondanks het Mechelse verweer. Zonder de uitsluiting voor El Khannouss had dat nog wel vlotter gekund. Daar viel wel één en ander over te zeggen.

Het liep voor rust niet van een leien dakje voor Genk. "In de eerste helft deden we het niet goed, maar je hebt nog altijd te maken met een tegenstander, die het op dat moment wel goed deed. We waren in die periode te plat in de duels. Van Schoofs weet je dat hij linksvoetig is en een enorm goeie trap heeft. Daar moet je als Bilal El Khannouss zijnde sneller die deur dicht doen. Dat is een inspanning van vijf meter, dat kan eigenlijk niet."

Na de gelijkmaker sloeg de machine niet onmiddellijk terug aan. "We gingen twijfelen: moesten we druk zetten of niet? Ik zeg vaak tegen mijn spelers dat twijfel je grootste tegenstander is. Dat zag je in deze wedstrijd terugkomen. We hebben dan dingen duidelijker gemaakt, oplossingen duidelijker gemaakt ook, want die lagen voor het grijpen. Dan zie je dat je wel tot dominantie komt."

Geen uitsluiting Bolingoli

Genk maakte dan ook de 2-1, maar zag El Khanouss uitgesloten worden. "Op een lullige manier krijg je die rode kaart. Je mag dat teken niet doen: om een gele kaart voor de tegenstander vragen. Die geste moet eruit. Bilal laat de ploeg daar duidelijk in de steek. Vijf-tien minuten voordien krijgt Bolingoli wel geen tweede geel als hij Paintsil neerhaalt. Dan vraag ik mij af waar de prioriteiten liggen: bij het voetbal of randzaken?"

Na afloop ging Vrancken de meegereisde KVM-supporters nog groeten. "Ik heb vier mooie jaren bij Mechelen gehad. Dat veeg je niet zomaar niet uit. Er is nog een goede band met supporters, clubmensen en ex-stafleden. Die moet je vasthouden en wil je koesteren. Natuurlijk wil ik die mensen bedanken voor hun steun in de afgelopen vier jaar."