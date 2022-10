Lichtpuntjes en ook gemengde gevoelens bij KV Mechelen: "Mooi om te zien dat Vrancken het goed doet bij Genk"

Het was voor KV Mechelen een prettig weerzien met ex-coach Wouter Vrancken. Naast de lijn dan, want de score in Genk viel tegen voor de Mechelaars en dat liet hen toch met gemengde gevoelens achter.

Er waren wel lichtpunten langs Mechelse zijde. Rob Schoofs die als een echte aanvoerder opnieuw de kar trok, Sandy Walsh die weer zijn wedstrijd speelde. De rechtsachter had zelfs de 1-2 aan de voet. "Die kans van mij moet altijd binnen zitten. Ik zette McKenzie onder druk, ik zie 'm uitglijden. Daar schrok ik misschien een beetje van, maar dan komt een moment met één-tegen-één." Daar viel dus wel meer mee te doen.

Complimenten voor Vandevoordt

"In mijn ooghoek zag ik Julien Ngoy. Die was niet bereikbaar. Ik probeerde om diagonaal af te werken. Ze hebben ook een goeie keeper natuurlijk, die pakte 'm heel goed. Complimenten voor hem, maar ik moet zelf veel beter doen." Later ging het van 1-1 naar 3-1. "Ik denk wel dat we een positief gevoel kunnen houden voor de toekomst, maar de drie tegendoelpunten geven een minder gevoel."

Een ander lichtpunt was de sterke eerste helft van Yonas Malede. "Het was de eerste keer dat ik als nummer tien speelde. Ik wist vooraf niet hoe er mee om te gaan, maar heb gewoon mijn spel gespeeld. Ik had meer vrijheid dan wanneer ik als spits speelde."

© photonews

"Offensief kon ik vrij mijn gang gaan, defensief speelde ik op de nummer zes van Genk", gaf de Israëliër meer duidelijkheid over met welke instructies Steven Defour hem het veld op stuurde. "Een drietal wedstrijden geleden voelde ik me beter en fitter te voelen. Ik voel me nu wel goed in mijn vel."

Hereniging met familielid voor Walsh

Genk - KVM draaide ook om meer dan het sportieve. Er was wel wat interesse voor één bezoeker in het bijzonder. "Ik heb hier zes jaar gespeeld. Er zijn nog altijd mensen die me wel volgen en die me graag bij Genk hebben zien spelen en nu bij Mechelen. Een kleine moeite om dan even langs te gaan voor een handtekening en een foto. Er was ook een familielid dat ik bijna een jaar niet had gezien", aldus Sandy Walsh.

Hij maakte deel uit van de groep spelers voor wie het een weerzien was met de ex-coach. "Ik heb altijd een goede relatie gehad met hem. Mooi om te zien dat hij het goed doet. We wensten hem nog veel succes en hij wenste mij ook succes. Ik heb niets negatiefs te zeggen over Wouter Vrancken, alleen maar positieve dingen. Het is mooi om te zien hoe hij bij Genk rendeert en leuk om te zien dat hij ons volgt."