Man van de match 'Joske' Paintsil helpt Genk record te breken: "Doe wat fans graag zien, ook belangrijk met oog op WK"

Joseph Paintsil in de heldenrol. 'Joske', zoals ze hem in Genk liefkozend noemen. De man van de match, dat was de Ghanees ontegensprekelijk tegen KV Mechelen.

Niet voor het eerst dit seizoen knokte Genk zich met tien man naar de overwinning. "Onze mentaliteit is heel goed", verklaart Paintsil hoe ze het bij de leider opnieuw voor mekaar hebben gekregen. "Ook de spelers die niet op het veld staan, vuren ons altijd aan."

Genk heeft nu voor het eerst in zijn geschiedenis acht wedstrijden op rij gewonnen. "We zijn blij met dit clubrecord. Een plus voor ons. In de eerste helft zat het dicht. Het was man tegen man, moeilijk zo om de ruimte te vinden. We wisten dat het niet gemakkelijk ging zijn. Mechelen is een heel goede ploeg. Ook vorig seizoen hadden we het moeilijk tegen hen, ook al wonnen we. Na rust waren we wel wakker."

Winst stemt supporters altijd tevreden

Is er tijdens de rust iets bijzonders gezegd dan? "De coach gelooft in ons en zegt ons om onze kansen te grijpen." Dat deed Paintsil zelf zeker: hij zette een knappe combinatie op en gaf dan nog een prima voorzet die de 2-1 inleidde. Het afmaken deed de rechterflankspeler door zelf de 3-1 te scoren. "Ik doe gewoon wat fans graag zien. Winst stemt supporters altijd tevreden. Ze steunen ons ook altijd."

De kans bestaat dat de international binnenkort tijdelijk Genk inruilt voor Qatar. Gaat hij met Ghana naar het WK? "Ik zit in de voorselectie. Ik hoop om bij de 26 te zitten in de definitieve selectie. Die wordt binnen een week ofzo bekendgemaakt. Mijn goal en mijn assist zijn misschien ook belangrijk met het oog op het WK." Ze maakten hem vrijdagavond alvast man van de match.