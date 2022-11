Vrancken blikt terug op KV Mechelen-periode en manier waarop ze uit elkaar gingen: "Alsof je je kinderen ziet opgroeien bij een andere man"

Trainer zijn, het is soms een hondenstiel. Vraag het maar aan Yves Vanderhaeghe. Maar het kan ook anders. Zo was er afgelopen weekend het mooie moment waarbij de fans van KV Mechelen de naam scandeerden van hun ex-trainer, Wouter Vrancken.

Het vertrek van Vrancken naar Genk werd hem niet kwalijk genomen. Vrancken zelf heeft ook enkel goeie herinneringen aan Malinwa. "We zijn op het juiste moment uit elkaar gegaan. Ik heb daar vier fantastische jaren gehad. Op die manier afscheid kunnen nemen, is inderdaad uniek in de trainerswereld", vertelde Vrancken zelf in Extra Time.

Natuurlijk kon hij de trein van een topclub niet laten voorbij gaan en dat begrepen de fans en spelers ook. "Het moeilijke bij zo'n afscheid is natuurlijk de band die je hebt met je spelers. Als je dan vertrekt, is het alsof je je kinderen ziet opgroeien bij een andere man. Ik heb 4 jaar in Mechelen gezeten. Dan voel je die band groeien."