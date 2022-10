Defour put moed na verlies: "Als je op deze manier kan spelen op veld van misschien de toekomstig landskampioen..."

Misschien de toekomstige landskampioen. Zo omschreef Steven Defour de ploeg die hem zijn eerste nederlaag als hoofdtrainer van Malinwa bezorgde.

Er waren ook zaken om zich aan op te trekken, want Malinwa liet zich in Genk niet onbetuigd. "Vooral in de eerste zag ik zeer goed voetbal van KV Mechelen. De vroege achterstand tastte ons vertrouwen niet aan. We zijn altijd blijven proberen te voetballen en konden een paar mooie combinaties op de mat leggen. Als je tegen de beste ploeg van het moment speelt, weet je dat je je kansen moet afmaken."

Kort na rust kreeg KV het wel lastiger. "Genk speelt zo'n aanvallend voetbal dat het op een bepaald moment wel kansen gaat creëren. Dat was in de tweede helft het geval. Een minpunt is dat we met elf tegen tien iets geduldiger moeten zijn en meer zuiverheid aan de bal moeten hebben. Die uitsluiting had een kantelmoment moeten zijn. Het was voor hen een gamechanger en voor ons ook."

Op zelfde golflengte met Vrancken

Uiteindelijk kon KV met zijn tienen amper nog kansen bijeen spelen en was het achteraan nog opletten. "We weten dat ze vooraan snelheid hebben en moesten ook dat in ons achterhoofd houden." Af en toe was er wel wat communicatie met zijn vorige T1, Wouter Vrancken. "We zitten over veel dingen op dezelfde golflengte. Als we een paar scheidsrechterlijke beslissingen zien, stellen we ons soms vragen."

Wel gevoel houdt de Mechelse coach dan over aan deze wedstrijd? "Ik blijf achter met een dubbel gevoel, maar ben eerder tevreden over onze prestatie. Als je op deze manier kan spelen op het veld van misschien de toekomstige landskampioen.... Mijn eerste nederlaag als hoofdtrainer? Ik moest ooit eens verliezen, hé. Als ik ons zo zie voetballen, maak ik mij weinig zorgen voor de rest van het seizoen."

Gekozen voor Malede en Van Hecke

Defour maakte enkele opvallende keuzes, met basisplaatsen voor Yonas Malede en Jannes Van Hecke. "Da Cruz was ziek en kon sowieso niet spelen. Yonas heeft het heel goed gedaan en was al twee keer goed ingevallen. Genk is voetballend sterk en ik wou daar op het middenveld hetzelfde tegenover zetten. Dan denk ik dat ik met Jannes de juiste keuze heb gemaakt."