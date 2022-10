Ook Maarten Vandevoordt leverde belangrijke bijdrage aan nieuwe Genkse zege: "Als doelman sta je er om dat te doen"

De scorende backs en uitblinker Paintsil stonden bij Genk in de picture, maar ook Maarten Vandevoordt had zijn aandeel in de zege tegen KV Mechelen (3-1).

Het was wel lang wachten eer die overwinning definitief binnen was. Met de concentratie had dat alleszins niets te maken, stelde de doelman van RC Genk. "Ik denk niet dat we het na de zege bij Antwerp moeilijk hadden met de focus. Het was gewoon kwestie van ons op te laden voor deze wedstrijd tegen Mechelen, dat hebben we gedaan."

Zelf verrichte Vandevoordt een cruciale save wanneer Walsh op hem afstevende. Anders had het daar 1-2 kunnen worden en dat had de match een andere wending kunnen geven. "Dat was wel belangrijk. Als doelman sta je er om dat te doen. Ik ben blij met die redding." Vandevoordt had zich dan al wel eens moeten omdraaien. Bij de uithaal van Schoofs was hij kansloos. "Dat was een mooi schot, ja."

Gevochten voor mekaar

Wat was de algemene visie van Vandevoordt op deze wedstrijd? "In de eerste helft liep het wat moeilijker, maar we zijn na rust goed de kleedkamers uit gekomen en hebben goed gevochten voor mekaar. Zeker toen we met tien man vielen. Dat was belangrijk. Er is niet per se tijdens de rust gezegd dat we iets anders moesten doen. Ik denk dat we gewoon scherper moesten zijn en er kleine dingetjes waren die beter moesten."

Over hoe ze de situatie met de man minder aanpakten, mogen ze in Genk wel tevreden zijn. "Ik denk niet dat we met zijn tienen echt een kans hebben weggegeven. We hebben ervaren en belangrijke spelers in de ploeg. Chapeau voor het hele team." Grootspraak in verband met de ambities is er overigens nog altijd niet. "Ik denk dat we match per match moeten blijven bekijken en dan zien we wel."