Charleroi en Antwerp raken niet verder dan een gelijkspel na aangename wedstrijd

Charleroi en Antwerp hebben deze avond 1-1 gelijkgespeeld. Antwerp kwam op voorsprong na een doelpunt van Fischer, maar Zaroury zorgde na de rust voor de gelijkmaker. Beide ploegen schieten er weinig mee op.

De wedstrijd begon met enkele kansen langs beide kanten. Zo kwam Gholizadeh twee keer voor het doel van Butez, maar de Antwerp-doelman bracht redding. Aan de overkant probeerde Yusuf het, maar dit schot was geen probleem voor Koffi.

Daarna was het de beurt aan Butez om zich een paar keer te tonen. Zo kwam Nicholson maar liefst drie keer dicht bij het openingsdoelpunt, maar Butez had enkele uitstekende reddingen in huis.

Aan de overkant ging de bal wel binnen. Yusuf bracht de bal goed voor en Fischer, die zeer bedrijvig was in de eerste helft, kon de 0-1 tegen de touwen trappen. 0-1 was meteen ook de ruststand.

Tweede helft

Antwerp begon uitstekend aan de tweede helft, want Charleroi kwam in de openingsfase niet in het stuk voor. De bezoekers controleerden de wedstrijd en veel kansen kregen we dan ook niet te zien.

Op het uur was de eerste kans in de tweede helft echter meteen prijs. Butez moest een bal lossen na een duel met Nicholson en Zaroury stond op de juiste plaats om de gelijkmaker binnen te duwen.

Na de gelijkmaker probeerde Antwerp opnieuw te domineren. Invaller Eggestein had een goede actie in huis en bracht de bal voor tot bij Benson, maar de vleugelspeler duwde naast. Ook Eggestein zelf kreeg de bal niet tussen de palen.

Antwerp bleef zoeken naar een doelpunt, maar ook Charleroi kon af en toe nog eens gevaarlijk zijn in de slotfase. Het bleef echter 1-1 en daar schieten beide ploegen weinig mee op. De Carolo’s zijn wel nog steeds ongeslagen met 6 op 12, terwijl Antwerp nu 4 op 12 heeft.