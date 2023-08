Eén doelpunt volstaat ditmaal niet voor Antwerp: OH Leuven sleept felbevochten punt uit de brand tegen landskampioen

Antwerp heeft na de overwinning van vorige week niet kunnen overtuigen op het veld van OHL. De thuisploeg kon dan weer wel de rug rechten na de 5-1 nederlaag van vorige week door nu 1-1 gelijk te spelen tegen Antwerp. Janssen opende de score in de eerste helft. Sagrado maakte in het slot gelijk.

Na de glorieuze 6-0 overwinning tegen KV Kortrijk besloot Mark Van Bommel om dezelfde 11 namen de wei in te sturen op bezoek bij OH Leuven. Nieuwste aanwinst Mandela Keita moest dus vanop de bank toezien hoe zijn nieuwe ploeg het deed tegen zijn oude ploeg.

Bij Leuven moest nieuwste aanwinst Jonathan Braut Brunes (neef van Erling Haaland) ook nog op de bank plaatsnemen. Miguel, Kiyine en doelman Cojocaru verdwenen naar de bank na het 5-1 verlies tegen Union. Vlietinck, Sagrado en Prévot kwam in hun plaats.

© photonews

Weinig doelgevaar

Het was lang wachten op echt doelgevaar. Enkel de duelletjes tusen Avila en Thorsteinsson leverde wat animo op vanuite de tribunes in het openingskwartier. Opoku kreeg in één fase twee doelpogingen maar telkens stond Alderweireld goed gepositioneerd waardoor Butez achter hem zich niet moest tonen.

© photonews

De hoge druk van tegen Kortrijk leverde tot twee keer toe bijna opnieuw doelgevaar op voor Antwerp maar Leuven kwam ternauwernood telkens goed weg.

Toch Janssen

Dan maar op een ander manier moesten ze bij Antwerp gedacht hebben. De Laet speelde in tot bij Janssen die met Pletinckx in de rug met de rug naar doel de bal kreeg. De centrale verdediger werd eenvoudig afgehouden waardoor Janssen vanuti de draai de bal gekruist voorbij Prévot in doel kon leggen.

© photonews

Een gevleide voorsprong voor Antwerp dat via Vermeeren een keer de vuisten van Prévot testte. Aan de overkant kwam vlak voor rust het gevaar van Siebe Schrijvers. Eerst verstuurde hij een diepe pass richting Thorsteinsson die niet voorbij De Laet raakte. Vervolgens waaide een vrije trap maar net over het doel van Butez.

Geen strafschop

Enkele minuten na de rust ging Avila na contact met Mendyl en/of Pletinckx ostentatief tegen de grond in de 16. Visser twijfelde even, floot voor een strafschop maar moest na een VAR-interventie toch op zijn stappen terugkeren. Voorlopig dus geen scenario zoals vorige week dus voor OH Leuven, dat drie strafschoppen tegen kreeg tegen Union.

© photonews

Wat volgde waren aanvalsgolven langs beide kanten maar zonder grote kansen. Banzuzi raakte niet voorbij een Antwerp-been en enkele minuten later lukte het Kerk ook niet om een doelman onder druk te zetten. Een goede infiltratie van Dom in de 16 leek voor de gelijkmaker te kunnen zorgen. Maar opnieuw stond Alderweireld op de juiste plaats om af te blocken.

OH Leuven drukt Antwerp weg

Des te langer het 1-0 stond, des te meer Leuven er bleef in geloven. Met de inbreng van Brunes, Maertens en N'Dri probeerde Brys wat nieuwe aanvallend ingestelde spelers op het veld te brengen.

En dat bracht ook doelgevaar op. Brunes' plaatsballetje verdween nog net naast het doel van Butez maar even later was het toch raak. De vrijstaande Sagrado stond ideaal geplaatst om een corner van Vlietinck in doel te buffelen en de bordjes gelijk te hangen.

© photonews

De thuisploeg leek hongerig naar meer maar die intenties werden al snel de kop ingedrukt toen Mendyl na een wilde tackle een tweede geel karton kreeg en moest gaan douchen.