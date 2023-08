Goal van Vincent Janssen levert Antwerp nu maar één punt op: "Dat moeten we onszelf wel kwalijk nemen"

Vincent Janssen scoorde alweer voor Antwerp tegen OH Leuven. Maar dat was niet genoeg voor de overwinning, waardoor de kampioen alweer geen uitzege kon boeken.

Antwerp verloor zijn eerste uitwedstrijd van het seizoen tegen Anderlecht en ook tegen OH Leuven kon het geen drie punten pakken. Janssen zette de kampioen iets na het halfuur op voorsprong, maar Sagrado maakte zo'n 10 minuten voor tijd toch nog gelijk. Hij kopte een hoekschop hard voorbij Butez.

Vincent Janssen, die vorige week tegen Kortrijk drie keer scoorde en nu dus opnieuw, baalde na de wedstrijd. "Dit zijn wedstrijden die je over de streep moet trekken, ook al was het niet de beste wedstrijd van ons", zei de Nederlander bij DAZN.

Penaltyfase zorgt voor kantelpunt

OH Leuven kwam in de tweede helft meer in de wedstrijd, vooral nadat de VAR een penalty voor Antwerp terugdraaide. Volgens Janssen wat dat ook een kantelpunt in de wedstrijd. "Daarna ontstaat er toch iets in het stadion wat hun op een of andere manier toch een boost geeft."

"En dan die corner (waarop Sagrado scoorde, nvdr.). Ik weet niet wat er fout ging. Maar uiteindelijk moeten we het onszelf wel kwalijk nemen want we voetbalden ook niet meer goed en verliezen we de grip op de wedstrijd."