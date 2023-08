De Bleeckere laat zich uit over geannuleerde penalty in OHL-Antwerp: "Dat willen we uit ons voetbal"



Antwerp claimde vrijdagavond een penalty voor een fout op Gaston Avila in de match tegen OH Leuven. Gisteren kwam Frank De Bleeckere in zijn wekelijks praatje terug op de beslissing van de scheidsrechters. OH Leuven 1-1 Antwerp Herbeleef Verslag Lawrence Visser floot eerst wel een strafschop, maar werd gecorrigeerd door de VAR. Avila was immers neergegaan na een heel licht contact met Sagrado. Te licht, volgens De Bleeckere. "Die beslissing was ook terecht, waarna de scheidsrechter besloot om Avila terug te fluiten en de beslissing voor een strafschop te geven terugtrok", klinkt het bij Eleven DAZN. Het Referee Department wil de vallende ziekte bij aanvallers oplossen. "We willen de 'low cost strafschoppen' echt uit ons voetbal verwijderen. Het is dus ook niet de bedoeling dat ze te snel de grond zullen gaan zoeken na een licht contact. Beslissingen zoals die van de VAR tijdens OHL-Antwerp steunen we dan ook volmondig."



