Te matig begonnen: KAA Gent (even) alleen leider na stevige, maar halve comeback

Door het verlies van Union SG bij KV Mechelen kon KAA Gent alleen leider worden in de Jupiler Pro League. Dan moest het wel voorbij STVV raken, dat met 6 op 9 ook prima aan het seizoen begon.

Hein Vanhaezebrouck had meteen een basisplaats veil voor de deze week aangekomen Archie Brown. In de spits mochten Cuypers en Orban de honneurs waarnemen, in doel kregen we zoals verwacht Paul Nardi onder de lat.

Het waren echter de bezoekers die veruit het beste begonnen. Na een kwartier had het al 0-4 kunnen staan, want bij de Buffalo's stonden ze keer op keer te slapen en zo konden de Kanaries vanuit alle hoeken naar doel schieten.

Twee keer leverde dat ook een doelpunt op. Eerst kon Koita via het been van Kandouss doelman Nardi verschalken, wat later was er Delorge op een afvallende bal na een corner: 0-2, STVV op rozen.

Dubbele voorsprong ongedaan gemaakt

Dat het warm was in de Ghelamco Arena? Zeker en vast, we kregen zelfs drankpauzes. Het moment voor Hein Vanhaezebrouck om zijn troepen nog eens ferm aan te spreken. Het leverde ook meteen op, nog voor de pauze was er de aansluitingstreffer van Gift Orban via Watanabe na een corner van Kums.

Op het uur maakten de Buffalo's er zelfs 2-2 van. Opnieuw na een corner van Kums, deze keer kon de ingevallen Torunarigha moederziel alleen afmaken. De 3-2 kwam daarna nog dichterbij dan de 2-3, maar Gent kon zijn overwicht niet omzetten in een winning goal.

KAA Gent is met 10 op 12 minstens voor even leider in de Jupiler Pro League, maar het kan vooral zichzelf verwijten dat het in het begin van de match nog niet op de afspraak was. Tegen APOEL zal het donderdag uit een ander vaatje moeten tappen en meteen klaar zijn ongetwijfeld.