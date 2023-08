Serge Gumienny zag opvallende reden waardoor KAA Gent match in handen nam

KAA Gent kende een moeilijke start tegen STVV. De troepen van Hein Vanhaezebrouck konden de situatie echter doen kantelen.

Na amper 13 minuten speeltijd stond KAA Gent 0-2 in het krijt tegen STVV. Gift Orban kon voor de rust nog de aansluitingstreffer scoren. Iets voor het uur kwam de 2-2-eindstand al op het bord.

Na de wedstrijd zei Hein Vanhaezebrouck al lachend dat zijn ploeg na de drankpauze eindelijk begon te spelen, alsof er iets in het water van zijn spelers zat. Dat was ook scheidsrechter Serge Gumienny opgevallen.

“Ik was aanwezig bij de match AA Gent - STVV en zag hoe die drankpauze het hoge ritme van STVV brak. AA Gent kwam daarna steeds beter in de match”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Een onnodige onderbreking vindt Gumienny het, in een sport die al te veel onderbrekingen kent. “Het UEFA- en FIFA-reglement staat drankpauzes toe vanaf 32 graden. Vandaag was het ongeveer 26 graden en dus vind ik het erg overdreven allemaal. Wat moeten ze dan in Spanje of Italië zeggen?”