0-0: Racing Genk schiet te laat in actie en weet niet te winnen van Charleroi in eigen huis

Racing Genk is er niet in geslaagd om de Europese ontgoocheling door te spoelen met een overwinning in de vaderlandse competitie. Na een zwakke eerste helft konden ook de invallers het verschil niet maken tegen een matig Charleroi maar vooral een sterke doelman Koffi.

Was het de warmte, de vermoeidheid of het feit dat Racing Genk voor de eerste keer dit seizoen zonder Paintsil of Trésor een match aanvatte? Het antwoord blijft voorlopig nog onduidelijk maar de eerste helft tussen Racing Genk en Charleroi was allesbehalve van een hoogstaand niveau.

De thuisploeg kreeg enkel een schot op doel wanneer een corner richting tweede paal werd gedevieerd. Munoz stond klaar om te scoren maar Koffi reageerde met een knappe reflex.

Racing Genk had wel het meeste balbezit maar het miste snelheid en intensiteit aan de bal om ook effectief tot kansen te komen. De bezoekers wachtten geduldig hun beurt af en kwamen er met Rogelj en Badji enkele keren goed uit maar Badji schoot een gat in de lucht en Heymans kon de voorzet van Rogelj niet in het doelkader deviëren.

Vrancken besloot om in te grijpen bij de rust en bracht met Paintsil en Bonsu Baah twee nieuwe flankspelers op het veld. Paintsil moest zijn geliefkoosde rechterflank wel afstaan aan zijn landgenoot.

Dat Tolu Arokodare niet het niveau van Paul Onuachu haalde, was al even duidelijk. Maar na een erg ongelukkige wedstrijd was het gejuich pijnlijk toen zijn naam werd genoemd bij de spelers die eraf moesten op het uur. Jeugdproduct Luca Oyen kwam in de plaats en dat kon het thuispubliek wel smaken.

De wissels gaven alleszins de jusite impuls bij de vice-kampioen die uitdrukkelijker op zoek ging naar de 1-0. Koffi ranselde een schicht van Kayembe nog uit zijn doel en moest de hele tijd attent blijven aangezien Genk de druk opvoerde. Ook 1 tegen 1 liet Koffi zich niet kennen en redde hij de inzet van Paintsil.

Het gemor maakte plaats voor aanmoedigingen en buiten een Mbenza op snelheid die Bernier niet bereikte in de 16 kon Charleroi er nog maar weinig tegenover zetten.

Naast Paintsil liet ook Oyen zich gelden als invaller met enkele flukse dribbels en schoten op doel maar hij vond ook telkens Koffi in zijn weg.

Door het gelijkspel heeft Genk thuis een gebuisd rapport van 1/6 en lijkt de motor van Genk nog niet aan te slaan. Het is allesbehalve positief voor de volgende Europese uitdaging van donderdag. Charleroi leek te komen voor een punt en zal dan ook niet ontevreden huiswaarts keren.