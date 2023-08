Mathijssen kijkt naar KRC Genk: "Dringend tijd om in te grijpen, supporters willen het ook"

KRC Genk blijft ook in de Jupiler Pro League op de sukkel. Tegen Sporting Charleroi werd het een droge 0-0.

Voor de zesde keer op rij kon KRC Genk in eigen huis niet winnen. Jacky Mathijssen zag dat het weer niet goed genoeg was bij de Limburgers. De ploeg mist duidelijk vertrouwen in vergelijking met vorig seizoen.

Maar Mathijssen ziet ook dat Wouter Vrancken heel veel beweging steekt in het basiselftal. “Vorig jaar kon iedereen op voorhand negen tot tien namen van de basisploeg opschrijven. Nu niet meer”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Vrancken moet ontzettend veel roteren. “Zij het door blessures, het niveau op training, het gevolg van een vorige match of wat dan ook. De puzzel wordt complex en heeft dringend nood aan vereenvoudiging.”

Het wordt volgens Mathijssen dringend tijd om beslissingen te nemen. “De succesformule van vorig seizoen was duidelijkheid en hiërarchie. Er moeten wat knopen doorgehakt worden, zodat er opnieuw een herkenbaar elftal op het veld verschijnt. Ook de supporters denken er zo over.”