Jacky Mathijssen komt met verrassende uitspraak: "Ambitie voor nationale selectie"

Jacky Mathijssen volgt de Limburgse ploegen op de voet op. Dit weekend was hij onder de indruk van STVV.

STVV speelde een fantastische eerste helft op bezoek bij KAA Gent. De nieuwe trainer is duidelijk iets aan het neerzetten bij de club. “Ik zag alle elementen terug van modern voetbal: snelheid, steals , de vrije man vinden, uitdraaien, steekpasjes, dreiging, duelkracht. Met die 1-2 bij de rust werden ze eigenlijk nog karig beloond. Het had net zo goed 0-3 kunnen staan”, zegt Jacky Mathijssen in Het Belang van Limburg.

De tweede helft probeerden de Kanaries meer en meer voor het resultaat te spelen, waardoor ze iets voorzichtiger acteerden. De mix van een aantal buitenlanders en jonge kerels uit de regio lijkt duidelijk aan te slaan.

Vooral over die laatsten is Mathijssen heel positief. “Dat is wat mensen willen zien. Jonge Belgen die zich doorzetten en - als ze zo verder doen - de ambitie mogen hebben om een plekje bij de nationale selectie te versieren.”

Tijd zal moeten uitwijzen of ze effectief die stap kunnen zetten. Het is alvast iets dat de club maar al te graag zou hebben als uithangbord.