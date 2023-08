Marc Degryse ziet bijzondere reden waarom Cuypers en Orban bij KAA Gent moeten blijven

KAA Gent liet dit weekend voor het eerst punten liggen in de Jupiler Pro League. Ook in Europa incasseerde het puntenverlies.

Een weekje om snel te vergeten voor KAA Gent. De Europese nederlaag en het puntenverlies van dit weekend willen Hein Vanhaezebrouck en co snel achter zich laten.

Marc Degryse is overtuigd dat KAA Gent de titel kan pakken, maar dan moeten Gift Orban en Hugo Cuypers wel aan boord blijven. “Ik wil niet zover gaan om te beweren dat ze in zo'n geval tot de favorieten behoren, maar mét beide spitsen kán AA Gent kampioen worden. Indien één van de twee vertrekt — in de eerste plaats Orban, natuurlijk — wordt die kans zo goed als onbestaande”, is de analist duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Een bijzondere reden om hen te houden ziet Degryse vooral in het feit dat De Witte en Louwagie aan hun laatste jaar bij de Buffalo’s bezig zijn. “Waarom niet nog eens een stunt proberen? Met Cuypers kun je het gesprek nog aangaan, denk ik. Maar is Orban bereid om nog twaalf maanden in België te voetballen, als pakweg Tottenham voor de deur staat? Het loonbriefje zal daarbij een groot verschil uitmaken.”