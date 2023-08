Club Brugge wervelt en trakteert fans opnieuw op doelpuntenfestijn tegen promovendus RWDM

Club Brugge heeft opnieuw zwaar uitgehaald. Het scoorde voor de vierde wedstrijd op rij vijf keer en stuurde promovendus RWDM met zware 7-1 cijfers terug naar Brussel.

Club Brugge moest het tegen promovendus RWDM, dat verrassend 6 op 9 pakte, nog zonder de zieke Vanaken stellen. Hij startte op de bank waardoor Zinckernagel op zijn plaats ging spelen. De Deen, en heel Club, waren bijzonder dominant.

Goals viel er echter nog niet, tot een dolle vijf minuten na een kwartier. Zinckernagel buffelde een uitstekende voorzet van De Cuyper vanop het penaltypunt binnen. Maar na de goal stond Club wat te slapen, de vrijstaande Sanchez kon Mignolet makkelijk vloeren aan de tweede paal.

Maar ook RWDM kon niet lang genieten van zijn gelijkmaker. Nusa, een gesel voor de RWDM-verdediging, legde terug tot bij Skov Olsen en de Deen kon ook vrijstaand scoren. Daarna geen echte uitgespeelde kansen meer, al dwong Biron Mignolet nog tot een uitstekende save nadat Onyedika stond te slapen op het middenveld.

© photonews

Afstraffing in de tweede helft

Spits Igor Thiago was in de eerste helft vooral ongelukkig aan de bal, maar kon na tien minuten in de tweede helft toch zijn doelpunt meepikken. Invaller Sabbe haalde de achterlijn, Thiago was sneller op de bal dan zijn bewaker en duwde simpel binnen.

RWDM gaf zich echter nog niet gewonnen en bleef op de loer liggen, tot doelman Defourny iets na het uur in de fout ging. Een mislukte voorzet van Skov Olsen verraste Defourny aan de eerste paal, de RWDM-doelman ging zwaar in de fout en baalde als een stekker.

Club had in zijn vorige drie wedstrijden telkens vijf keer gescoord en wou die reeks tegen RWDM verder zetten. Uitblinker Nusa was het snelst op een schot op de paal van Onyedika, die Noor maakte eindelijk zijn eerste van het seizoen. De honger van Club was echter nog niet gestild, Buchanan kopte een hoekschop Skov Olsen nog binnen, Abner zorgde met een owngoal nog voor de 7-1.

Club Brugge komt zo naast KAA Gent aan de leiding in de Jupiler Pro League maar heeft een veel beter doelsaldo dan de Oost-Vlamingen. Club trekt donderdag met veel vertrouwen naar Pamplona voor de wedstrijd tegen Osasuna.