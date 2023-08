Doorbraak helemaal een feit: "Hoe lang kan Club Brugge hem nog houden?"

Club Brugge raast door de maand augustus. Zowel in de Jupiler Pro League als de Conference League wordt er wel heel vlot gescoord.

Vijf doelpunten per match in het laatste duel van de Conference League. Nu ook zeven goals in de Jupiler Pro League. Club Brugge lijkt helemaal klaar om er een topseizoen van te maken, al krijgt het deze en volgende week met Osasuna een heel goede test.

Tegen RWDM was het duidelijk dat blauwzwart er op een zekere manier in slaagt om chaos te creëren bij zijn tegenstander. “Met Zinckernagel die een vrije rol kreeg en soms voor extra bezetting op de zijkant zorgde, of met Skov Olsen die plots op links te vinden was”, zegt analist René Vandereycken in Het Nieuwsblad.

Die linkerflank, met Spileers, De Cuyper, Sabbe en Nusa valt enorm op voor Vandereycken. “Spileers toonde zich betrouwbaar. Zowel De Cuyper als Sabbe, die twee goals aanbracht, had mooie voorzetten in huis. En Nusa is ongelofelijk. Vorig seizoen miste hij nog efficiëntie, maar nu koppelt hij zijn enorme snelheid aan rendement.”

Zeker die laatste maakte indruk op de analist. “Nusa toont nu al dat hij een speler is die op een dag door een mooie buitenlandse club zal worden opgepikt. Hij neemt betere beslissingen en heeft ook een straf schot in de benen. Hij moet blijven bevestigen, het mag niet bij een paar superprestaties zoals deze blijven, maar je vraagt je toch af hoe lang Club zo’n speler kan houden.”