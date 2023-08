Degryse zet vraagtekens bij Buchanan: "Maar het is het proberen waard"

Club Brugge staat op één in de rangschikking van de Jupiler Pro League. De volgende tien dagen gaat de aandacht echter volledig naar de Conference League.

De wedstrijd van volgend weekend tegen KRC Genk is uitgesteld, zodat Club Brugge zich ten volle kan focussen op het dubbele Europese duel tegen Osasuna in de Conference League. Een grote test voor alles en iedereen bij blauwzwart, klinkt het.

Marc Degryse heeft een bijzonder goed gevoel bij hetgeen waarmee Ronny Deila bezig is. “Ik denk dat hij de juiste man op de juiste plaats is. Deila zal geen Hoefkens of Parker zijn. Hij heeft het snertseizoen van Club Brugge naar de uitgang geleid”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Hij is erin geslaagd iedereen mee te hebben in zijn verhaal. “Buchanan is een mooi voorbeeld van een speler die door Deila is meegenomen in diens verhaal. Hij zou wellicht liever op de plaats van Skov Olsen lopen, maar toch is hij bereid om rechtsachter te spelen.”

Tegen Osasuna wordt voor Buchanan dan ook een soort van examen. “Ik vraag mij nog altijd af of die optie zal standhouden tegen een echt sterke tegenstander, maar het is het proberen waard. De matchen tegen Osasuna worden een test voor Buchanan.”

Osasuna werkte afgelopen weekend zijn tweede officiële wedstrijd van het seizoen af, terwijl de teller bij Club Brugge al op acht staat.