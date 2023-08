Domper voor Club Brugge? 'Sterkhouder naar ziekenhuis na match tegen RWDM'

Club Brugge hield zondag schietoefeningen tegen RWDM. Blauwzwart won maar liefst met 7-1 in de Jupiler Pro League.

De generale repetitie voor de Europese match tegen Osasuna was alvast geslaagd. Het was opnieuw doelpuntenkermis bij Club Brugge en dat moet het vertrouwen toch een stevige boost geven.

Al zijn er ook zorgen in het Jan Breydelstadion. Sterkhouder Maxim De Cuyper werd bij de rust gewisseld. In de eerste helft was hij na een botsing stevig op de rug gevallen. Hij werd voorzichtigheidshalve gewisseld.

Het Nieuwsblad meldt alvast dat hij naar het ziekenhuis trok om scans van de rug te laten nemen. De komende dagen worden de resultaten van de onderzoeken verwacht.

Het zou alvast een flinke aderlating zijn voor Ronny Deila, mocht hij De Cuyper een tijdje moeten missen. Ook Bjorn Meijer is immers nog niet beschikbaar bij Club Brugge.