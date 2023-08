Hier zit muziek in: Anderlecht klopt ook Westerlo en ziet aanwinsten al meteen grote rol spelen

Nieuws: Anderlecht heeft een middenveld waar muziek in zit. Mats Rits en Alexis Flips drukten meteen hun stempel en lieten Anderlecht draaien. Al in de eerste minuut zat paars-wit op rozen na een doelpunt van Dolberg. Vertonghen verdubbelde, maar na een goal Jordanov werd het nog spannend.

Je moest het zien om het te geloven. Anderlecht was ineens het Anderlecht van de laatste vijf jaar niet meer. Riemer had aanwinsten Filps en Rits in de basis gezet en samen met Leoni deden ze het elftal dat het al zolang moeilijk heeft draaien.

Heel snelle goal

Na 29 seconden lag de bal al in het mandje. Flips stuurde Leoni weg op de flank en die had een gemeten voorzet op Dolberg in huis, die zijn eerste veldgoal van het seizoen binnengleed. Die eerste 20 minuten kirden de fans van geluk.

© photonews

Eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Je zag het op de gezichten. Jesper Fredberg is aan het puzzelen geslagen en lijkt de juiste stukken gevonden te hebben. En dan is Thomas Delaney nog onderweg. Die zou normaal de voetballend minder sterke Diawara moeten vervangen. Al moet gezegd: die was ook sterk.

Flips, een echte spelverdeler

Maar het opvallendste: Anderlecht heeft weer een rasechte spelverdeler. Naam: Alexis Flips. Jobomschrijving: kansen creëren. Sterktes: ballen vooruit geven. De Fransman is een 'baller' zoals ze zeggen. Als hij iemand diep ziet lopen, wil hij de bal ten alle prijze bij die man krijgen.

Anderlecht voetbalde zo nog een stuk of wat kansen bij elkaar. Dolberg en Raman kregen ze niet afgewerkt. Dat was het enige verwijt dat je de thuisploeg kon maken: ze hadden de match al veel langer doodgemaakt moeten hebben.

© photonews

Nog iets te veel afval in de laatste 20 meter van het van het veld. Westerlo was wel niet gevaarlijk, maar er valt altijd wel eens één bal goed. Ook Flips liet het na om het zelf af te maken. Maar voor de rest wel nog goed nieuws. Rits voetbalde alsof hij al jaren de stofzuiger op het Brusselse middenveld was.

Uiteindelijk werd het 20 minuten voor tijd toch 2-0. Schitterend gedaan van ouwe getrouwe Jan Vertonghen. Wegdraaien en overhoeks binnenschieten, als een echte spits. Er zit muziek in, al was Westerlo wel heel zwak.

Maar dat had ook met de dominantie van Anderlecht te maken. Daar hebben ze eindelijk een middenveld waar ze op kunnen vertrouwen. Ze hadden meer moeten scoren en Jordanov maakte het zelfs nog spannend met de 2-1, maar verder kwam Westerlo niet meer, al was er wel nog een torenhoge kans voor Jordanov.