Alexis Flips was zwaar onder de indruk: "Zij hebben me enorm verrast"

Alexis Flips kon in zijn eerste wedstrijd voor Anderlecht meteen het publiek in het Lotto Park overtuigen. Nog geen assists of doelpunten, maar wel een voortdurend gevaar voor de verdediging van Westerlo.

Flips genoot van zijn eerste minuten. "We begonnen heel goed aan de wedstrijd. We volgden de instructies van de coach op en hadden een hele goeie eerste helft. We hadden wel meer killers kunnen zijn, maar we konden verdedigend solide blijven. We wisten dat we de kansen nog zouden krijgen."

Zijn integratie verliep perfect. "Ik ben hier nu een week, maar het voelt als langer. De coach heeft de hele week tegen me gepraat. Ik voel me op mijn plek en ik ben erg blij met mijn spel. Ik ben graag vrij en de coach geeft me die vrijheid ook. Ik speel graag vooruit, indien mogelijk in één tijd. Mijn doel is om de aanvallers in een goede positie te zetten en die laatste pass te vinden."

Terwijl Alexis Flips tot dan toe alle stopgezette fasen had gegeven, kwam de geruststellende tweede goal zondag er na de enige hoekschop die de Fransman niet raakte. "Het bewijst dat we goede voetballers in de ploeg hebben. Ik was niet beslissend vanuit een spelmoment, maar ik hoop dat dat in de volgende wedstrijden terugkomt."

Het Anderlecht-publiek heeft mij echt verrast."

Alexis Flips werd gecontacteerd door RSCA en aarzelde niet lang voordat hij toetrad tot de Jupiler Pro League. "Het gebeurde heel snel. Ik vond het project erg leuk en ben erg trots om hier te zijn. Ik kende het publiek van Anderlecht niet en ik ben echt verrast, het is een heel goed publiek. Ze waren van begin tot eind aanwezig, Ik vond het erg leuk", besloot de Fransman.