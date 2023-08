Anderlecht-fans zeggen bijna allemaal hetzelfde over nieuwkomer

Brian Riemer dropte tegen Westerlo meteen twee nieuwe aanwinsten in de basis. En die konden de fans van Anderlecht wel bekoren.

Na amper een minuut stond Anderlecht al op voorsprong tegen Westerlo dankzij Kasper Dolberg. Westerlo kwam daarna beter in de wedstrijd, maar Anderlecht behield zijn voorsprong voor de rust en ging met 1-0 de kleedkamer in. Anderlecht won uiteindelijk met 2-1 na goals van Vertonghen en Jordanov in de tweede helft.

Met Mats Rits, die voor zo'n 2 miljoen euro overkwam van Club Brugge, en Alexis Flips, waarvoor Anderlecht 3,5 miljoen betaalde aan Stade Reims, werden door Brian Riemer meteen in de basis gedropt.

En de twee deden het ook goed. Rits liet het middenveld beter draaien, terwijl Flips in de eerste helft een paar keer gevaarlijk was. De jonge Fransman creëerde in de eerste helft drie kansen, de meeste van iedereen. Hij valt duidelijk al in de smaak is te merken op sociale media.

Hoe gaat Yari Verschaeren zich ooit terug in deze ploeg voetballen, mss in plaats van Raman op links? De plaats van Flips of rits zal hij alleszins niet innemen. #ANDWES — Robbe Peeters (@beirke45) August 20, 2023

Ok, hier zit muziek in! Flips heeft zowaar passen naar voor. #andwes — Jeroen Verhoeven (@JVerhoeven83) August 20, 2023

Echt gecharmeerd van Flips. Speelt direct, goeie voorzet, loopt zich vrij. Drankpauze nu. Voetballers blijven mietjes 😅 #andwes — Kris met K (@grabberke) August 20, 2023

Flips is echt wel mooie diepte passes aan het geven 🔥👏🏼#ANDWES — RSCA Mauves (@rsca_mauves) August 20, 2023