Vandenbempt maakt ferme bedenking bij prestaties van Club Brugge

Club Brugge raast door het nieuwe seizoen. Analist Peter Vandenbempt maakt er echter een ferme bedenking bij.

7-1 tegen RWDM was de laatste prestatie van Club Brugge. De troepen van trainer Ronny Deila tonen enorm veel drive en goesting, iets wat vorig jaar maar te vaak afwezig bleef.

“Dat is precies wat Ronny Deila zelf wil zien en ook precies waarvoor hij naar Brugge is gehaald. Om die toch wat soezende spelersgroep eens dooreen te schudden en er toch weer een collectief van te maken. Het is vrij snel gelukt”, zegt Vandenbempt bij Sporza.

Al maakt de analist ook een ferme bedenking bij dat verhaal. “Oké, ook wel door een heel gunstig programma zowel nationaal, als Europees, met eigenlijk twee provinciale tegenstanders. Ideaal om vertrouwen op te doen en (gigantisch) veel doelpunten te maken. 22 in een wedstrijd of vier.”

De grote test komt er deze week echter pas aan. “Club Brugge is helemaal klaar voor zijn Europese wedstrijd tegen Osasuna. Een tegenstander van een ander kaliber, uit La Liga, stug en tegelijkertijd is het ook niet Barcelona of Real Madrid. Dus kwalificatie is een must want anders zal het na al die jaren toch een beetje verloren lopen als het alleen maar in de eigen competitie zal moeten spelen.”