Tristesse! Zwak Standard start met 1 op 12 na verlies tegen Cercle, Hoefkens zit al in de problemen

Wie niet naar Standard-Cercle Brugge gekeken heeft en genoten heeft van het goeie weer heeft niet meteen ongelijk gekregen. De wedstrijd had héél weinig om het lijf. Een kwartier voor tijd viel wel de beslissing via Cercle-invaller Minda. Standard blijft achter met 1 op 12.

Al voor de match een bezorgde blik bij Standard-trainer Carl Hoefkens. Na een 1 op 9 was winst tegen Cercle Brugge absoluut nodig om de rust in de tent te bewaren. Maar heel blij kon hij niet worden van wat hij zag. Noch Standard, noch Cercle kon vloeiende combinaties op de mat brengen.

Eén echte kans

Er waren wat kansjes ja, maar niks om uitvoerig te beschrijven. Bodart en Warleson hadden in de opwarming veel moeilijker ballen hun richting zien uitkomen. Nergens op het veld was er ruimte. Dat komt ervan als je meer de nadruk legt op druk zetten dan verzorgd opbouwen.

De beste kans van de eerste helft kwam op naam van Thibo Somers, die van kortbij Bodart niet wist te verschalken. We zagen een tweet passeren die de wedstrijd een beetje samenvatte: "Quelle tristesse!" Veel duels, veel intensiteit, amper voetbal.

Hoefkens heeft versterking nodig

Aron Donnum greep zich bij het fluitsignaal voor de rust naar de haren. De kapitein beseft ook dat er nog een serieuze kwaliteitsinjectie zal moeten komen als Standard geen seizoen in de rechterkolom wil doorbrengen. En Hoefkens? Da's al een moeilijk verhaal aan het worden in de Vurige Stede. Maar kan hem iets verweten worden als zijn bestuur niet wil investeren?

Want er zit geen lijn in bij de Rouches. Uit het duel voetballen kunnen ze niet. Het is de bal naar voor pompen en hopen dat Price, Donnum of Balikwisha er iets mee doen. Want die Kanga vooraan gaat het verschil ook niet maken op zijn eentje. De Fransman moet bevoorraad worden.

Een zootje

Als Hoefkens dan met Price en Dragus de twee beste Rouches op het veld naar de kant haalde, was er toch wel wat onbegrip. Veel gebeurde er echter sowieso al niet en dat veranderde niet met andere pionnen op het veld. Een paar schuchtere schoten waar we het mee moesten doen.

Een kwartier voor tijd viel dan de beslissing. Invaller Minda werd gelanceerd door het hart van de verdediging, dat heel slecht opgesteld stond. Bodart had er ook geen verhaal tegen en Cercle stond op voorsprong. Het is een zootje bij Standard, dat kunnen we u al zeggen.